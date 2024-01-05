Тренерський штаб "червоно-білих" вже визначився із заявкою на виїзний поєдинок. Однак до неї потрапив лише один український легіонер – Артем Довбик.

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Мічел вирішив не ризикувати Циганковим

Віктор Циганков пропустить вже четвертий поспіль поєдинок Жирони. Востаннє український вінгер виходив на поле 10 грудня в матчі з Барселоною (4:2).

Очевидно, що 26-річний футболіст досі не відновився від ушкодження. Тому головний тренер Жирони Мічел вирішив не ризикувати здоров'ям одного з лідерів команди. Тож Артему Довбику доведеться грати без свого партнера по команді.

Заявка Жирони на матч з Ельче / twitter.com/GironaFC

Нагадаємо, що Ельче в минулому сезоні представляв Ла Лігу, але за підсумком чемпіонату понизився в класі. У другому за силою дивізіоні Іспанії "зелено-смугасті" теж не хапають зірок з небес. Після 21-го зіграного матчу Ельче йде 12-м в турнірній таблиці Ла Ліги 2.

Важливо! Матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії між Ельче та Жироною відбудеться у суботу, 6 січня. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.