Цими вихідними в Іспанії проходитимуть матчі 1/16 фіналу Кубка. В одній із зустрічей суботи зіграє головна сенсація цього сезона Жирона, яка відправиться в гості до Ельче, пише 24 канал.

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Довбик проти невдахи минулого сезону

Команда Мічела зуміла виграти аж 15 з 19-ти матчів в Ла Лізі. Це дозволяє каталонцям ділити перше та друге місце із Реалом, маючи аж семиочковий відрив від Барселони.

Важливу роль в успіхах Жирони відіграють двоє українців. Цього сезону Віктор Циганков попри травму оформив по три голи та асисти. А Артем Довбик взагалі вийшов в лідери чемпіонату за системою "гол+пас", на його рахунку 11 м'ячів та 5 результативних пасів.

У Кубку Іспанії Жирона вже встигла пройти двох суперників з нижніх ліг – Сан-Роке (1:2) та Оріуелу (2:5). Тепер же на каталонців чекає бій із середняком Сегунди.

Ельче минулого сезону був головним аутсайдером Ла Ліги і без шансів вилетів, посівши останнє місце. Зараз же після 21 туру в другому іспанському дивізіоні "зелені" йдуть аж 12-ими, але до зони плей-оф за підвищення в класі всього три бали.

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Букмекери вважають Жирону фаворитом у цій дуелі. Прохід команди Мічела оцінюється в 1.50, тоді як успіх Ельче – у 2,65. Що ж стосується основного часу, то на перемогу каталонців виставлений коефіцієнт 1,98, а їх суперника – 3,70.

Нічия та перехід матчу в екстратайми оцінюються у 3,65. При цьому експерти не дуже вірять у результативний матч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,95, а на ТМ – за 1,88.

Довідка. Матч Ельче – Жирона в 1/16 фіналу Кубка Іспанії відбудеться 6 січня на "Естадіо Мартінес Валеро". Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок – о 19:00 за київським часом.