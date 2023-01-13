Циганков пропустив медогляд Динамо, лідер киян перебуває за кордоном, – ЗМІ

Київське Динамо розпочало підготовку до другої частини чемпіонату. Кияни провели тренування під керівництвом асистентів Мірчі Луческу.

Протягом 12 – 13 січня футболісти столичного клубу пройшли медогляд, результати якого незабаром передадуть клубним лікарям Динамо. Наразі команда готується у Києві, а вже 20 січня відправиться на збори у Туреччину, де до команди доєднається головний тренер Мірча Луческу.

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Натяк на перехід

Цікаво, що за даними джерела, на медичному огляді не було Віктора Циганкова. Повідомляється, що правий вінгер перебуває за кордоном, де, ймовірно, веде перемовини з іншим клубом. Також його немає на клубних фото з першого тренування команди у 2023 році.

Хоча раніше телеграм-канал Динамо Київ Inside повідомив, що Циганков буде готуватись із киянами до другої частини сезону.

Була й інформація, що Циганков відмовився продовжувати контракт із Динамо, який спливає 30 червня 2023 року.

У ЗМІ фігурує багато чуток про інтерес до лідера Динамо зі сторони європейських клубів – нідерландського ПСВ, бельгійського Андерлехта. Натомість португальський Порту не зацікавлений у послугах Віктора.

Виступ Циганкова у сезоні-2022/2023

Правий вінгер Динамо закінчив першу частину сезону на четвертому місці у перегонах бомбардирів УПЛ. У 13 зіграних матчах Циганков забив 6 голів (2 – з пенальті).

Загалом у сезоні-2022/2023 на клубному та міжнародному рівні провів 28 поєдинків, у яких відзначився 10 м'ячами та 6 асистами.

На жаль, гра Віктора не дозволила Динамо продовжити виступи у єврокубках, а в УПЛ "біло-сині" посідають 3-тє місце, поступаючись лише Дніпру-1 та Шахтарю.