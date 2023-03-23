Циганков on fire: українець вдруге за місяць потрапив у Команду тижня FIFA 23

Віктор Циганков запалює в іспанській Ла Лізі. Правий вінгер приємно дивує у футболці середняка іспанської першості Жирони.

У 26-му турі Ла Ліги Жирона зіграла на виїзді проти Райо Вальєкано. Команди розписали бойову мирову 2:2. Одне очко для "жирондинців" приніс Віктор Циганков. Українець відзначився дублем у ворота Райо.

До теми Визнання ексзірки Динамо: Циганков потрапив до символічних збірних туру Ла Ліги

Продовжує отримувати відзнаки

Колишній лідер Динамо оформив свій другий та третій гол у футболці Жирони в Ла Лізі. Тепер в активі Циганкова 3 голи та стільки ж результативних передач у 7-ми зіграних поєдинках за нову команду. Дубль у ворота Райо дозволив Віктору переписати історію українського футболу. Циганков став першим українцем, який оформив два голи в одному поєдинку Ла Ліги.

Циганков вже закохав у себе іспанських уболівальників, які приємно вражені грою українця.

Завдяки такій результативній грі Віктор вдруге за місяць потрапив у Команду тижня FIFA Ultimate Team 2023.

Компанія EA Sports нагородила Циганкова карткою, яка має один із найбільших рейтингів серед усіх футболістів – 88. Такий високий рейтинг є ще у трьох гравців – Дугласа Луїса (Вест Хем), Паласіоса (Баєр) та Люка де Йонга (Барселона).

Також у символічну команду потрапив одноклубник Олександра Зінченка по Арсеналу Букайо Сака – 85.



Віктор Циганков у Команді тижня FIFA Ultimate Team / Фото EA SPORTS FIFA

Жирона після 26-ти турів посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 31 бал.