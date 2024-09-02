Тренер Жирони пояснив, чому зняв Циганкова із переможної гри Ла Ліги

У четвертому турі Ла Ліги сезону-2024/2025 Жирона зустрічалась з Севільєю. Каталонська команда впевнено перемогла, а Віктор Циганков провів на полі 45-хвилин першого тайму.

Головний тренер Жирони, Мічел, поділився думкою щодо гри українського лідера "червоно-білих" – Віктора Циганкова. Наставник каталонців розповів, чому по перерві замінив гравця.

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Заміна Циганкова після першого тайму

Українець розпочав матч четвертого туру елітного іспанського дивізіону проти Севільї у стартовій одинадцятці Жирони. У перерві наставник "червоно-білих" Мічел вирішив зняти Віктора з гри.

Своє рішення спеціаліст пояснив тим, що йому не вистачало енергії. Зі слів Мічела, справа у тому, що важко грати менше, ніж через 72 години.

Інтенсивність Циганкова в таймі була набагато нижчою за ту, до якої ми звикли. Це трохи моя відповідальність, як і все, що відбувається на полі,

– заявив Мічел.

У підсумку Жирона виграла з рахунком 2:0 та здобула три очки. На 41-й хвилині вдімітився забитим голом Іван Мартін, а на 73-й Абель Руїс забив пенальті.

Віктор Циганков у новій кампанії оформив один гол та одну результативну передачу у трьох матчах за Жирону. Наступна гра "червоно-білих" – каталонське дербі проти Барселони – 15 вересня.