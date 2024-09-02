Главный тренер Жироны, Мичел, поделился мнением относительно игры украинского лидера "красно-белых" – Виктора Цыганкова. Наставник каталонцев рассказал, почему после перерыва заменил игрока.

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Замена Цыганкова после первого тайма

Украинец начал матч четвертого тура элитного испанского дивизиона против Севильи в стартовой одиннадцатке Жироны. В перерыве наставник "красно-белых" Мичел решил снять Виктора с игры.

Свое решение специалист объяснил тем, что ему не хватало энергии. По словам Мичела, дело в том, что трудно играть меньше, чем через 72 часа.

Интенсивность Цыганкова в тайме была намного ниже той, к которой мы привыкли. Это немного моя ответственность, как и все, что происходит на поле,

– заявил Мичел.

В итоге Жирона выиграла со счетом 2:0 и получила три очка. На 41-й минуте отметился забитым голом Иван Мартин, а на 73-й Абель Руис забил пенальти.

Виктор Цыганков в новой кампании оформил один гол и одну результативную передачу в трех матчах за Жирону. Следующая игра "красно-белых" – каталонское дерби против Барселоны – 15 сентября.