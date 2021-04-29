Починається кінозал, – Скрипник знищив арбітрів після поразки Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник залишився вкрай незадоволений роботою бригади рефері сьогоднішнього матчу проти Олімпіка (1:2) на чолі з Миколою Балакіним.

Поєдинок запам'ятався неоднозначними рішеннями арбітра Балакіна. Спочатку рефері не зарахував гол Зорі через сумнівний офсайд, а потім видалив Ніколу Васіля за грубу гру проти Каргбо.

Як це було Олімпік сенсаційно переміг Зорю у матчі з незарахованим голом та вилученням воротаря: відео

"Починається цей кінозал"

"Якщо так взяти – дуже мало про саму гру говорю. Це триває вже багато матчів. Не кажу, що поспіль, але мені просто шкода моїх хлопців. Нічого, ми все одно будемо третіми. Шкода, що ми підходимо наверх, а нам дають понюхати. Якщо чесно, нервів не вистачає.

Який футбол? Він завжди складається з таких рішень – там перекрутили, там свиснули, там вигнали, там скасували: починається цей кінозал, м**ть. Все якось так у нас, якісь рішення – маячня божевільного. Судді повинні викликати повагу виконаною роботою, сьогодні вони повагу не викликали", – заявив Скрипник.

Поразка від Олімпіка практично поставила хрест на надіях Зорі в боротьбі за друге місце. За три тури до фінішу вона відстає від Шахтаря на чотири очки.