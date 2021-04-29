Поединок запомнился неоднозначными решениями арбитра Балакина. Сначала рефери не засчитал гол Зари из-за сомнительного офсайда, а потом удалил Николу Василя за грубую игру против Каргбо.

Как это было Олимпик сенсационно победил Зарю в матче с незасчитанным голом и удалением вратаря: видео

"Начинается этот кинозал"

"Если так взять – очень мало о самой игре говорю. Это продолжается уже много матчей. Не говорю, что подряд, но мне просто жаль моих ребят. Ничего, мы все равно будем третьими. Жаль, что мы подходим наверх, а нам дают понюхать. Если честно, нервов не хватает. Какой футбол? Он всегда состоит из таких решений – там перекрутили, там свистнули, там выгнали, там отменили: начинается этот кинозал, м**ть. Все как-то так у нас, какие-то решения – бред сумасшедшего. Судьи должны вызывать уважение проделанной работой, сегодня они уважение не вызывали", – заявил Скрипник.

К слову. Поражение от Олимпика практически поставила крест на надеждах Зари в борьбе за второе место. За три тура до финиша она отстает от Шахтера на четыре очка.