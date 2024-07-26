Після поразки в "Турнірі чотирьох": тренер Металіста 1925 йде у відставку

Головний тренер Металіста 1925 подав у відставку. Це сталося одразу після поразки команди у матчі проти Лівого берега в межах "Турніру чотирьох".

Керівництво УПЛ ухвалило рішення про проведення "Турніру чотирьох", який допоможе визначити клуб, що замінить Дніпро-1 в чемпіонаті України. У першому матчі Металіст 1925 поступився Лівому берегу у серії післяматчевих пенальті.

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Металіст 1925 лишився без тренера

Віктор Скрипник подав у відставку одразу після фінального свистка матчу Лівий Берег – Металіст 1925. Про це повідомили ще в ефірі УПЛ ТБ.

Також наставник відмовився давати післяматчеву пресконференцію.

Віктор Скрипник став головним тренером Металіста 1925 у 2023 році. Під його керівництвом команда грала близько півроку.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2023/2024 Металіст 1925 зайняв останню позицію в турнірній таблиці УПЛ. Під керівництвом Віктора Скрипника команда здобула лише одну перемогу – над Ворсклою.