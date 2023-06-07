"З гім*а зліпив команду": хто сміло може претендувати на трофей найкращого тренера року в УПЛ

Віктор Леоненко поділився своєю думкою щодо найркащих на тренерському містку в чемпіонаті України. Колишній нападник оцінював роботу коучів за цікавим критерієм.

Віктор Леоненко віддав перевагу двом тренерам. На його думку, вони найбільше спрогресували зі своїми колективами.

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Шкала оцінювання за версією скандального експерта

Віктор Леоненко вважає, що ні Ігор Йовічевіч, ні Олександр Кучер, які зі своїми командами взяли золоті та срібні нагороди чемпіонату відповідно, не заслуговують на звання найкращого. Колишній футболіст впевнений, що ці тренери мали комфортні умови для того, аби добитися успіху. Леоненко зазначив, що зазвичай найкращим визнають тренера-чемпіона, але не в даному випадку.

Одним із кандидатів на визнання Віктор висуває головного тренера Миная Володимира Шарана, який до речі, продовжив контракт із закарпатським колективом. Проте він не є головним претендентом на звання найкращого, оскільки "лисиці" по завершенню сезону опинилися в середині турнірної таблиці. Фаворитом Леоненка є наставник Зорі, які фінішувала третьою та боролася за чемпіонство, Патрік Ван Лаувен.

Колишній футболіст вважає, що саме нідерландський наставник провів найкращий сезон у поточній кампанії, якщо взяти до уваги всі фактори. Леоненко зазначив, що Ван Лаувен "зібрав у Зорі нікому не потрібних футболістів" та добився визначного результату. Леоненко підкреслив, що і Шаран, і Ван Лаувен "з гім*а зліпили свої команди", а тому саме вони повинні бути найбільше пошанованими за підсумками даного сезону.

Варто зазначити, що обидва наставники провели свої перші кампанії біля керма Зорі та Миная. Ван Лаувен із луганським клубом здобув "бронзу" чемпіонату та набрав рекордні 67 очок, які до того Зорі не підкорювалися. Шаран з "лисицями" видав найкращий результат за останні три роки команди в УПЛ, посівши 10-у сходинку першості, перед тим впевнено вигравши боротьбу за виживання.