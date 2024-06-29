Переможний м'яч став окрасою сезону: українець забив найкращий гол Емполі
Джерело:ФК Емполі
Вболівальники Емполі визначили найкращий гол команди у сезоні 2023/24. Переможцем номінації виявився український легіонер Віктор Коваленко.
Гол півзахисника Емполі Віктора Коваленка у ворота Наполі (1:0) визнали найкращим в сезоні 2023/24. Про це "сині" повідомили у соціальних мережах.
Читайте також Вразив грою на Євро-2024: топ-клуб Італії зацікавився у підписанні гравця Динамо
Українець отримав визнання вболівальників
Свій красень-гол Коваленко забив у поєдинку 12-го туру Серії А. Команда українця грала на виїзді проти тоді ще чинного чемпіона Італії Наполі. Віктор вийшов на поле за рахунку 0:0, коли до завершення основного часу залишалося 19 хвилин.
На першій компенсованій хвилині хавбек збірної України в один дотик точно пробив по воротах суперника. Цей ефектний гол виявився переможним для Емполі.
Відео голу Коваленка
Непоганий сезон Коваленка в Італії
- Нагадаємо, що Віктор Коваленко у минулому сезоні грав за Емполі на правах оренди. На рахунку українського легіонера два результативні удари у 17 матчах. Крім того, 28-річний футболіст відзначився гольовим пасом.
- Контракт Коваленка належить Аталанті, за яку він зіграв лише 1 поєдинок. Трансферна вартість півзахисника становить 1,5 мільйона євро.
- Раніше вихованець Шахтаря регулярно викликався до збірної України. За "синьо-жовтих" Коваленко зіграв 33 матчі.