Коваленко розповів, з якою перешкодою зіштовхнувся в Аталанті

Футболіст збірної України Віктор Коваленко розповів про адаптацію в італійські Аталанті. Коваленко перейшов в Аталанту з донецького Шахтаря взимку 2021-го.

25-річний Коваленко заявив, що не став перед собою дедлайн для адаптації в Аталанті.

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"Я прямо так не загадував – конкретні терміни не ставив. Але розумів, що до нового життя і до нових вимог звикну не відразу. Зізнаюся, зараз мені набагато легше, тому що я потрапив в команду, де всі – тренери і гравці – налаштовані один до одного дуже доброзичливо", – зазначив футболіст.

Заважає мовний бар'єр

Разом з тим, Коваленко зізнався, що мовний бар'єр заважає швидше адаптуватися.

Звичайно, заважає мовний бар'єр, зараз посилено вчу італійську. Важко спілкуватися, хоч по-футбольному я все розумію. Знання мови дуже важливе в Італії. Почав її вивчення, як тільки дізнався, що переходжу в Бергамо, зараз займаюся з викладачем,

– сказав Віктор.

Також футболіст розповів, що йому допомагає гравець збірної України Руслан Маліновський, який виступає в Італії з 2019 року.

"Ну і, звичайно, Руслан Малиновський дуже сильно допомагає, якщо я щось не розумію. Він і його дружина підказують нам, мені і моїй дівчині, і в побуті. Загалом, умови для того, щоб грати, створені ідеальні. Все залежить тільки від мене, від моєї роботи", – резюмував Коваленко.

Віктор Коваленко офіційно став гравцем Аталанти 1 лютого. Коваленко підписав з Аталантою контракт до 2025 року.

Український футболіст взяв собі 20-й номер.

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt , Аталанта заплатила Шахтарю за Коваленка 770 тисяч доларів.

Transfermarkt Коваленко досі не дебютував за Аталанту. Також Віктор не потрапив у заявку клубу на Лігу чемпіонів.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24​