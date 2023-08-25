Дивом залишився у Серії А: ексгравець збірної України Віктор Коваленко знайшов нову команду

Півзахисник не зміг показати себе якісно в Аталанті та Спеції. Втім аутсайдер Серії А дав українцю останній шанс показати себе в чемпіонаті Італії.

Колишній півзахисник збірної України Віктор Коваленко нарешті знайшов команду. Гравець належить Аталанті, але у плани Джанп'єро Гасперіні не входить.

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Українець продовжить свої виступи саме в Серії А. Офіційний сайт Емполі оголосив, що Коваленко перейшов до їх команди на правах оренди. Хавбек виступатиме під 8 номером.

Строк дії договору розрахований на один рік. Після його закінчення "сині" матимуть можливість викупити контракт українця. Сам Віктор вже привітався із фанатами Емполі.

Привіт, хлопці. Я – Віктор Коваленко і я радий бути з вами. До зустрічі,

– заявив українець.

Історія Віктора Коваленка

Віктор народився у Херсоні, але виховувався в академії Шахтаря. Із юнацькою командою донеччан у 2015 році хавбек вийшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА.

За дорослу команду "гірників" футболіст виступав з 2015 по 2021 роки і забив 32 м'ячі у 200 матчах. Віктор допоміг Шахтарю виграти по чотири чемпіонства та Кубка, а також два Суперкубка України.

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Взимку 2021-го Аталанта придбала його у донеччан за 700 тисяч євро, але у складі бергамасків Коваленко провів лише один матч. Останні два сезони Віктор грав у оренді в Спеції, але не вразив – 1 гол та 5 асистів у 47 іграх.

Крім цього, у 2016-му футболіст дебютував за збірну України, але вже два роки не викликався до її складу. Сумарно Коваленко награв 33 матчі за "синьо-жовтих".