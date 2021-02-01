Віктор Коваленко офіційно перейшов в Аталанту

Футболіст збірної України Віктор Коваленко офіційно покинув донецький Шахтар. Півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії, де виступатиме за Аталанту.

Джерело: сайт Аталанти

24-річний Коваленко підписав з Аталантою контракт до 2025 року. Український футболіст буде виступати під 20-м номером.

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За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, Аталанта заплатила Шахтарю за Коваленка 770 тисяч доларів.

Слід зазначити, що трансферна ціна Коваленка складає понад 6 мільйонів доларів. Італійцям вдалося дешевше придбати Коваленка, адже влітку футболіст міг безкоштовно покинути Шахтар.

У Віктора закінчувався контракт з Шахтарем.

Що відомо про Коваленка

Коваленко у структурі Шахтаря з 2013 року. Віктор провів за Шахтар 199 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 12 асистів.

Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України та стільки ж разів здобував Кубок України. Ще двічі Коваленко вигравав Суперкубок України.

За збірну України Коваленко провів 29 матчів. Голів не забивав.

. В Аталанті виступає вихованець Шахтаря та чинний гравець збірної України Руслан Маліновський.