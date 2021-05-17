Віктор Коваленко може не зіграти за Аталанту до кінця сезону

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні навряд чи буде розраховувати на українського півзахисника Віктора Коваленка в кінці цього сезону.

На даний момент гравець відновлюється після ушкодження. Навіть якщо він поправиться до наступних вихідних, він навряд чи зіграє проти Мілана в останньому турі.

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Також це пов'язано з тим, що зараз у ексхавбека Шахтаря період звикання до ігрової системі і вимогам тренера.

Що відомо про Коваленка в Аталанті

У заключному поєдинку Серії А Аталанта зіграє з Міланом, а в фіналі Кубка Італії "богиня" буде змагатися з Ювентусом.

У поточному сезоні Коваленко встиг тільки дебютувати за Аталанту в матчі 28 туру Серії А проти Верони (2:0). Українець вийшов на заміну замість свого співвітчизника Руслана Маліновського на 87-й хвилині.