Міжнародна арена чекає: українські арбітри отримали призначення на матч Ліги чемпіонів

Віктор Копієвський отримав нагоду розсудити матч найпрестижнішого клубного турніру. Та от поєдинок стане тільки "підготовчим".

Віктор Копієвський – головний рефері матчу кваліфікації до Ліги чемпіонів. Українець розсудить матч ранньої стадії маститого турніру.

Варте уваги УАФ вимагає пояснень: російський суддя отримав запрошення від УЄФА на щорічну зустріч арбітрів

"Синьо-жовте" правосуддя

Віталій Копієвський отримав серйозну місію на одному з матчів Ліги чемпіонів, оскільки під його пильним наглядом пройде поєдинок між словенським Слованом та люксембурзьким Свіфтом Есперанж. Зустріч пройде в рамках першого раунду кваліфікації до найпрестижнішого клубного турніру. Зокрема, поєдинок відбудеться 12-го липня на стадіоні Слована "Тегельне поле" у Братиславі, а розпочнеться у 21:30.

До того ж Віталій Копієвський, який і буде центральним арбітром зустрічі, ще й отримає українську підтримку. Справа у тому, що Копієвському допомагатиме у матчі Ліги чемпіонів українська бригада. На лініях разом з Віталієм працюватимуть Андрій Скрипка та Олександр Беркут, а от четвертим рефері нагода випала бути Денису Шурману.

До речі. Катерина Монзуль стала найкращим арбітром УПЛ за підсумками минулого сезону, а от Віталій Копієвський не потрапив у трійку лідерів голосування.

Нагадаємо, що у наступному кваліфікаційному раунді, після арбітражу Копієвського, у відборі до Ліги чемпіонів стартуватиме український СК Дніпро-1. На "спортклубівців" чекає двоматчеве протистояння проти грецького Панатінаікоса.