Російський рефері Сергій Карасьов може взяти участь у щорічній зустрічі футбольних рефері. Такий жест УЄФА не до вподоби Українській асоціації футболу.

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Понижують градус

УАФ надіслала листа генеральному секретарю УЄФА Теодору Теодорідісу з одним конктретним наміром – щоб європейський союз пояснив ситуацію із російським рефері Сергієм Карасьовим, який отримав запрошення взяти участь у щорічній зустрічі футбольних арбітрів. Українська асоціація футболу звернулась до УЄФА з проханням розглянути дане зауваження, оскільки зустріч відбудеться у Швейцарії та є офіційним заходом УЄФА для арбітрів, які мають бути включені до списків для роботи на матчах під егідою організації. До того ж Російський футбольний союз підтвердив факт цього запрошення, що стало першим із 24-го лютого 2022-го року.

Також УАФ пригадало, що УЄФА справедливо відсторонив від змагань клуби, збірні, офіційних осіб та все футбольне представництво Російської Федерації з тієї очевидної причини, що всі громадяни згаданої держави-агресора рівною мірою є відповідальними за жахливі воєнні злочини, скоєні на території України.

Ваша неухильна позиція щодо війни, розв'язаної проти України російською терористичною державою, стала значним внеском у розбудову миру та чітким сигналом для українського народу, що велика футбольна родина стоїть на захисті людських цінностей та справедливості. Ми переконані, що випадок із запрошенням російського рефері є неприйнятним на тлі загальної політики УЄФА щодо громадян Російської Федерації, і вважаємо, що вищезазначене є результатом непорозуміння. Однак, користуючись нагодою, просимо вас надати коментар щодо цього, оскільки, зважаючи на трагічний досвід української держави та народу, якого ми набуваємо щодня вже більше року, кожен епізод можливого пом'якшення санкцій щодо агресора є критично чутливим для всіх нас,

– йдеться у повідомленні УАФ.

Сергій Карасьов з 2013-го року входить до переліку елітних арбітрів ФІФА. Свого часу він судив матчі Євро-2016, ЧС-2018, Олімпійських ігор-2016, а також у 2021-му році розсудив фінал Суперкубку УЄФА між Челсі та Вільяреалом (1:1 та 6:5 у серії пенальті на користь "аристократів").