"Я в цю Росію не поїду": футболіст збірної Чилі відмовися повертатись у московський ЦСКА
Російські команди та збірна через агресію проти України були відсторонені від міжнародних змагань. Один із футболістів московського ЦСКА вирішив не повертатись у столичний клуб ворожої країни.
Віктор Давіла, футболіст збірної Чилі, вирішив не повертатись у столичну команду з ворожої країни перед початком нової кампанії. 26-річний форвард змусив клуб відпустити його до Америки із Мексики, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.
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Віктор Давіла не хоче грати в Росії
Повідомляють, що під час зимового міжсезоння чилійський нападник просив відпустити його у оренду, але команда з ворожої країни відмовила футболісту. Після цього гравець дочекався закінчення сезону та поїхав на Копа Америка-2024.
Після турніру Давіла не приїхав на збори московського ЦСКА. Про це розповів генеральний директор зі спортивних питань "армійців" Євген Шевелєв.
В аеропорту буквально дружина розвернулася і сказала: "Я в цю Росію ніколи в житті ні за що не поїду". Це було ще у липні після Кубка Америки. Він не вилетів на збори. Йому клуб дав 48 годин, щоби він на зборах з'явився. Дружина з ним не полетіла. Взимку він теж просився в оренду, та його не відпустили, тому що оренда нам була не цікава, ми грошей би не отримали і гравця замість нього не взяли б,
– сказав Шевелєв.
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Підкреслимо, що чилієць Віктор Давіла приєднався до російського столичного ЦСКА у серпні минулого року. За цей час нападник зіграв у 38 матчах за колектив із ворожої країни та забив голів.