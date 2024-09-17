Віктор Давіла, футболіст збірної Чилі, вирішив не повертатись у столичну команду з ворожої країни перед початком нової кампанії. 26-річний форвард змусив клуб відпустити його до Америки із Мексики, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Конфлікт у збірній України: лідери "синьо-жовтих" не поділили ігровий номер

Віктор Давіла не хоче грати в Росії

Повідомляють, що під час зимового міжсезоння чилійський нападник просив відпустити його у оренду, але команда з ворожої країни відмовила футболісту. Після цього гравець дочекався закінчення сезону та поїхав на Копа Америка-2024.

Після турніру Давіла не приїхав на збори московського ЦСКА. Про це розповів генеральний директор зі спортивних питань "армійців" Євген Шевелєв.

В аеропорту буквально дружина розвернулася і сказала: "Я в цю Росію ніколи в житті ні за що не поїду". Це було ще у липні після Кубка Америки. Він не вилетів на збори. Йому клуб дав 48 годин, щоби він на зборах з'явився. Дружина з ним не полетіла. Взимку він теж просився в оренду, та його не відпустили, тому що оренда нам була не цікава, ми грошей би не отримали і гравця замість нього не взяли б,

– сказав Шевелєв.

Зверніть увагу! Редакція Спорту відкрила збір для захисників України на позашляховик і EcoFlow. Зробити свій донат і підтримати хлопців можна за посиланням. Автор найбільшого донату отримає у подарунок м'яч з автографом легенди українського футболу – Мирона Маркевича.



Детальніше читайте у телеграмі Спорт24.

Підкреслимо, що чилієць Віктор Давіла приєднався до російського столичного ЦСКА у серпні минулого року. За цей час нападник зіграв у 38 матчах за колектив із ворожої країни та забив голів.