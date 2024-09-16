Михайло Мудрик та Микола Шапаренко посварились після невдалого матчу проти збірної Албанії. Причиною конфлікту стало те, що гравці не могли визначитись, хто вийде під 10-м номер на гру із Чехією, про це повідомляє Ігор Циганик у шоу Циганик Live.

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Андрій Ярмоленко вирішив конфлікт між гравцями

Михайло Мудрик пропускав матч із Албанією через пошкодження, тому на цю гру Микола Шапаренко вийшов під 10-м номером. Повідомляють, що напередодні гри із Чехією люди Мудрика телефонували в УАФ та просили повернути номер Михайлу.

Андрій Ярмоленко на правах капітана команди вирішив, що 10-й номер повинен бути у Миколи Шапаренка через те, що він довше грає у збірній України. У підсумку Мудрик грав проти Чехії із 20-м номером.

Зазначимо, що гравець Динамо тривалий час не грав у збірній України. Його не викликали у національну команду, тому його "десятку" забрав вінгер лондонського Челсі.

Перед Євро-2024 у Німеччині Шапаренко дав інтерв'ю, де заявив, що неважливо під яким номером грати. Тому він обрав 19-й номер, а у Мудрика залишилась "десятка" на спині.

Ось слова Шапаренка перед матчами фіналу відбору на Євро-2024: «Мудрик забрав у збірній 10-й номер? Та нехай грає. Мені це не дуже важливо. Все одно, під яким номером, якщо перемагатимемо,

– сказав Шапаренко.

Нагадаємо, що збірна України спробує реабілітуватись у жовтневих матчах Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють 11 жовтня проти Грузії, а потім за три дні будуть приймати у номінально домашній грі збірну Чехії – 14 вересня.