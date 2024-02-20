Нові-старі обличчя: Виконком УАФ затвердив голів комітетів та тренерів збірних

У вівторок, 20 лютого, у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. На ньому було прийнято низку важливих кадрових рішень.

Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко починає реалізовувати масштабні зміни в українському футболі. Як уже повідомлялося, арбітриня ФІФА Катерина Монзуль очолила суддівський комітет, замінивши на цій посаді Лучано Лучі.

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Хто очолив комітети УАФ

Проте це ще не всі кадрові зміни. На пропозицію президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка на Виконкомі обрано голів постійних комітетів УАФ. Серед них варто виокремити легендарного динамівця Олега Лужного, який очолив комітет професійного футболу. Раніше повідомлялося, що колишній одноклубник Андрія Миколайовича може отримати крісло віцепрезидента.

Голови комітетів УАФ

комітет національних збірних команд – Андрій Шевченко;

комітет професіонального футболу – Олег Лужний;

комітет дитячо-юнацького футболу – Олександр Шевченко;

комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань – Андрій Таран;

комітет арбітрів – Катерина Монзуль;

комітет розвитку футболу – Сергій Владико (співголова), Олександр Каденко (співголова);

комітет з питань статусу та трансферу футболістів – Євгенія Єршова;

спортивно-медичний комітет – Максим Перебийніс;

комітет з атестування футбольних клубів – Віктор Безсмертний;

комітет з етики та чесної гри – Франческо Баранка.

Не було затверджено голову Комітету жіночого та дівочого футболу. До цього питання повернуться після проведення виборів керівних органів Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Тренерські пертурбації

Також Виконком УАФ затвердив зміни на чолі різних збірних України. Дмитра Михайленка призначили тренером юнацьких збірних U-19 та U-18. А ще один колишній динамівець Юрій Мороз буде відповідати за збірні віком U-17 та U-16.

Дмитро Михайленко – головний тренер юнацьких збірних U-19 та U-18;

Юрій Мороз – головний тренер юнацьких збірних U-17 та U-16;

Володимир Пятенко – головний тренер жіночої збірної України;

Наталія Ігнатович – головний тренер молодіжної жіночої збірної U-19.

Нагадаємо, що раніше юнацьку збірну U-19 очолював Олег Кузнецов, U-18 – Юрій Мороз, а U-17 – Володимир Єзерський.