Виклик прийнято: Хейні вийшов на ринг після перемоги Ломаченка – відео зустрічі

Нарешті відбулось довгоочікуване повернення Василя Ломаченка на ринг. Джемейні Ортіс добряче потріпав нерви українським уболівальникам та виявився не солодким подарунком для Василя.

Ломаченко та Хейні показали 12 раундів видовищного та цікавого боксу. А все у такому поєдинку вирішили суддівські записки, хоча ще перед оголошенням результат у куті Василя озвучували версію перемоги українця 9:3 за раундами, пише 24 канал.

До теми Казав і до цього, що Джемейн є топ-боксером, – Ломаченко після переможного повернення у ринг

Перша зустріч Ломаченка та Хейні на ринзі

Судді були одноголосними – 115:113, 116:112, 117:111, перемогу здобуває Ломаченко. Після поєдинку на ринг до щасливого Василя, який давав інтерв'ю, підійнявся Девін Хейні. Американець заговорив про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Спершу Ломаченко пожартував над габаритами Хейні. Адже Девін виглядає за параметрами значно потужніше, ніж боксери легкої ваги.

Після чого український боксер заявив, що готовий побитись проти Хейні, але для відновлення та підготовки йому потрібен деякий час.

Хейні – топ-боксер. Тому він зараз є чемпіоном. Мені потрібно трохи часу на підготовку, і я готовий до поєдинку з ним,

– сказав Ломаченко.

Хейні вийшов на ринг після бою Ломаченко – Ортіс: дивіться відео

Раніше відзначалось, що бій за абсолют Ломаченко проведе у новому 2023 році. А поєдинок проти Ортіса був для Василя розігрівом перед титульною зустріччю.

Наголосимо, що не лише Хейні приїхав на бій Ломаченко – Ортіс у Нью-Йорк. На трибуна "Медісон-сквер-гарден" був помічений кривдник Василя та колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес.