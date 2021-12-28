Вихрист злякав суперника потужним тренуванням перед боєм у США: яскраве відео

Віктор Вихрист зустріне новий 2022 рік на ринзі. Український боксер проводить останні приготування до поєдинку.

Останні тренування перед боєм

Український боксер проводить останні тренування перед поєдинком у США. На відео видно, як Віктор Вихрист збирається вражати свого суперника з Грузії.

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Опонентом 29-річного українця буде 35-річний Яго Кіладзе. Бій відбудеться на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino у Голлівуді, штат Флорида.

Поєдинок фанати побачать в андеркарді головного боксерського шоу між Луїсом Ортісом та Чарльзом Мартіном.

Відео тренування Вихриста

Востаннє Віктор Вихрист виходив на ринг у ніч з 9-го на 10 жовтня. Українець достроково переміг суперника з США Майком Маршаллом. Поєдинок відбувся в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.

До цього Вихрист ще двічі боксував у 2021 році. У березні українець по очках здолав Вільмера Васкеса, а в травні – яскраво нокаутував Яцека Пьонтека.

Текст публікації з інстаграму LuckyPunch

Віктор Вихрист завершує підготовку до бою з Кіладзе.

Український супертяж повернеться у ринг вже 1 січня.