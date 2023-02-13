Біль став нестерпним, – Вихрист розкрив причину своєї першої поразки у професіоналах

2023 рік розпочався не надто вдало для українського боксера Віктора Вихриста. Той несподівано програв кубинцю Леньє Перо.

Українець зазнав першої поразки у професіоналах, хоча домінував на ринзі протягом майже усього поєдинку. Однак 10-раундовий бій закінчився вже у 8-му раунді.

Детальніше про бій Несподівана розв'язка: Вихрист зазнав першої поразки в кар'єрі у виграшному поєдинку – відео

Вихрист: Біль у ребрах з'явилась після 6-го раунду

Вихрист декілька разів добряче отримував від кубинського суперника, але зумів після чого відновлюватись та продовжувати домінувати у поєдинку.

Ключовим став 8-й раунд, коли Перо несподівано вибухнув серією ударів по корпусу і голові. Після яких Віктор розгубився і зупинився. Замість того, щоб стати на коліно українець просто відвернувся від опонента. Рефері негайно зупинив поєдинок та зафіксував технічний нокаут для боксера з України.

Дуже болюча поразка для Вихриста, після якої Віктор вирішив пояснити причину свого фіаско у ніч з 11-го на 12-те лютого.

Виявилось, що після 6-го раунду українець відчув сильний біль у ребрах, який не дозволив йому показувати свій бокс. Через два раунди біль ще став нестерпніший. На цьому боротьба для Вихриста у цьому бою закінчилось.

Біль у ребрах з'явилася після 6-го раунду, але я вирішив продовжувати. Далі біль ще посилилася, тому я не зміг довести поєдинок до кінця та показати весь свій потенціал. Я розумів, що виграю і контролюю ситуацію, але в 8-му раунді біль став нестерпним. Я вигравав за очками, але травма не дозволила виграти бій,

– сказав Вихрист.

Нагадаємо, що на кону стояв другорядний пояс WBA Fedelatin Heavy, який дістався непереможному кубинцю Леньє Перо.

До цієї поразки востаннє Вихрист на прізвисько "Фауст" виходив на ринг у грудні 2022 року. Тоді Віктор переміг американського боксера Франкліна Лоуренса за рішенням суддів.