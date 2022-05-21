Вихід на ЧС став би ковтком свіжого повітря у нашій битві за свободу та незалежність, – Петраков

Збірна України тренується до важливого матчу проти Шотландії. Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков розповів про збір команди та підготовку до плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

Петраков: Потрапити на ЧС у таких умовах – більше, ніж спортивний успіх

Головний тренер національної команди зазначив, що у його підопічних є конкретна мета. За його словами, перемога збірної є надзвичайно важливою для кожного українця.

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Ми тут, щоби відстоювати інтереси України у світі футболу. Українці чекають на нас перемог. Якщо нам вдасться досягти нашої мети, ми підвищимо моральний дух людей. Така відповідальність допомагає сфокусуватися на задачі та викладатися по максимуму,

– сказав Петраков.

Наставник "синьо-жовтих" наголосив, що футбол може принести багато радості українцям.

"Футбол може принести радість, особливо коли твоя улюблена команда перемагає. Збірну підтримують усі українці, від молоді до людей похилого віку", – зазначив коуч.

За словами фахівця, футболісти національної команди дуже вмотивовані. Він також розповів про листування з військовими.

"Футболісти одержують багато повідомлення від військових із фронту. Нам пишуть: "Ми захищаємо країну тут, в окопах, а ви захищаєте її честь на футбольному полі!" Україна лише один раз в історії грала на чемпіонаті світу. Потрапити на ЧС у таких умовах – більше, ніж спортивний успіх. Це стало б ковтком свіжого повітря у нашій битві за свободу та незалежність", – додав тренер "синьо-жовтих".

Підготовка до матчу проти Шотландії

На початку травня збірна України розпочала підготовку до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023 у Словенії.

Підопічні Петракова встигли зіграти у трьох товариських матчах. У першій грі українці зіграли проти Боруссії Менхенгладбах. Гра закінчилася перемогою "синьо-жовтих". Забитими голами проти німецького клубу відзначилися дебютанти національної команди: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

З рахунком 1:3 українці обіграли італійську команду Емполі. А от гра з хорватською Рієкою закінчилася мировою – 1:1.

На національну команду чекає один або два контрольні спаринги. 26-го травня зіграють проти ДР Конго, а поєдинок 22-го травня наразі під питанням. Якраз до цього часу у збірну під'їдуть легіонери, які ще не приєднались до національної команди.

1 червня збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова 5 червня зустрінуться з Уельсом.