Петраков: Попасть на ЧМ в таких условиях – больше, чем спортивный успех
Главный тренер национальной команды отметил, что у его подопечных есть конкретная цель. По его словам, победа сборной чрезвычайно важна для каждого украинца.
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Мы здесь, чтобы отстаивать интересы Украины в мире футбола. Украинцы ждут нас побед. Если нам удастся достичь нашей цели, мы поднимем моральный дух людей. Такая ответственность помогает сфокусироваться на задаче и выкладываться по максимуму.
– сказал Петраков.
Наставник "сине-желтых" подчеркнул, что футбол может доставить много радости украинцам.
"Футбол может доставить радость, особенно когда твоя любимая команда побеждает. Сборную поддерживают все украинцы, от молодежи до пожилых людей", – отметил коуч.
По словам специалиста, футболисты национальной команды очень мотивированы. Он также рассказал о переписке с военными.
"Футболисты получают много сообщений от военных с фронта. Нам пишут: "Мы защищаем страну здесь, в окопах, а вы защищаете ее честь на футбольном поле!" Украина только один раз в истории играла на чемпионате мира. Попасть на ЧМ в таких условиях – больше, чем спортивный успех. Это стало бы глотком свежего воздуха в нашей битве за свободу и независимость", – добавил тренер "сине-желтых".
Подготовка к матчу против Шотландии
- В начале мая сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023 в Словении.
- Подопечные Петракова успели сыграть в трех товарищеских матчах. В первой игре украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах. Игра закончилась победой "сине-желтых". Забитыми голами против немецкого клуба отличились дебютанты национальной команды: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- Со счетом 1:3 украинцы обыграли итальянскую команду Эмполи. А вот игра с хорватской Риекой закончилась мировой – 1:1.
- Национальную команду ждет один или два контрольных спарринга. 26 мая сыграют против ДР Конго, а поединок 22 мая пока под вопросом. К этому времени в сборную подъедут легионеры, которые еще не присоединились к национальной команде.