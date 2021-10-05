Самовіддана гра

Матч міг спокійно завершитись перемогою Ліверпуля, якби не самовіддана гра півзахисника Манчестер Сіті Родрі. Він став кривдником Фабінью, який розстрілював вже порожні ворота.

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Родрі у підкаті останньої надії заблокував удар суперника, врятувавши володіння "містян". Не стримував емоцій і коментатор матчу, яки похвалив футболіста за гру до кінця: "Чудовий відбір! Відбір століття від Родрі! Це не менш круто, ніж гол!". Епізод виклав офіційний акаунт МанСіті інстаграмі, додавши, що цей підкат розцінюється як гол команди.

Родрі виступає з команду Пепа Гвардіоли із 2019 року. У новому сезоні опорник зіграв 8 матчів, у яких забив один гол.

Відео підкату Родрі