Ліверпуль – Манчестер Сіті 2:2

Голи: Мане, 59, Салах, 76 – Фоден, 69, Де Брюйне, 81

Манчестер Сіті на цей матч вийшов без українця Олександра Зінченка – той досі відновлюється після ушкодження, і його повернення на поле слід очікувати вже після перерви на матчі національних збірних. за збірну України в жовтні він точно не зіграє.

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Попри те, що "містяни" грали в гостях, саме вони більше володіли ініціативою в першому таймі. Попри чималу кількість створених моментів, до ударів по воротах справа доходила не так і часто, а влучність цих ударів була невдалою.

Найбільшим марнотратником першої половини зустрічі став Фоден. Але це можна пов'язати і з тим, що він був чи не найбільш активним на полі, раз за разом створюючи проблеми захисникам мерсисайдців.

А от по перерві гра на полі змінилася. Ліверпуль вийшов зарядженим на перемогу, і невдовзі це дало результат. Салах вдало пройшов флангом, після чого віддав пас на Мане. Той момент не змарнував.

Та за десять хвилин рахунок на табло знову був рівним – Жезус зумів втримати м'яч в боротьбі одразу з декількома суперниками, після чого віддав пас у штрафний на Фодена. Цього разу футболіст свою нагоду не змарнував, забивши ударом в дальній кут воріт.

Минає сім хвилин – і знову гол. Цього разу Салах вирішив сам обіграти декількох гравців (при цьому що поблизу штрафного майданчика йому протистояли не захисники "містян"), і з гострого кута пробити. Удар досяг цілі.

Та вирвати перемогу Ліверпулю в цьому матчі не вдалося. На 81-й хвилині атака гостей закінчилася тим, що м'яч відлетів до Де Брюйне. Аліссон можливо і впорався б з цим ударом, якби не Матіп – після рикошету від захисника м'яч залетів у ворота.

Матч так і закінчився внічию 2:2. Завдяки цьому Челсі вийшов на перше місце в турнірній таблиці, обійшовши суперників. Ліверпуль же на другому місці, а Манчестер Сіті йде третім.