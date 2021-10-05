Самоотверженная игра
Матч мог спокойно завершиться победой Ливерпуля, если бы не самоотверженная игра полузащитника Манчестер Сити Родри. Он стал обидчиком Фабинью, который расстреливал уже пустые ворота.
Больше об игре Ливерпуль и Манчестер Сити устроили голевую перестрелку в матче АПЛ в пользу Челси
Родри в подкате последней надежды заблокировал удар соперника, спасши владения "горожан". Не сдерживал эмоций и комментатор матча, который похвалил футболиста за игру до конца: "Отличный выбор! Выбор века от Родри! Это не менее круто, чем гол!". Эпизод выложил официальный аккаунт МанСити в инстаграме, добавив, что этот подкат расценивается как гол команды.
- Родри выступает с командой Пепа Гвардиолы с 2019 года. В новом сезоне опорник сыграл 8 матчей, в которых забил один гол.
Видео подката Родри
- Команды сыграли в боевую ничью – 2:2. После этого матча Ливерпуль с 15 очками идет вторым в АПЛ, опережая Манчестер Сити лишь на один пункт.