Український баскетболіст Лень офіційно став гравцем Вашингтона

Український баскетболіст Олексій Лень залишиться у найсильнішій лізі світу НБА. Олексій Лень продовжить кар'єру у Вашингтон Візардс.
Вашингтон Візардс офіційно підтвердили про підписання угоди з Олексієм Ленем. разом з ним підписали ще одного центрового – Джордана Белла.
Нагадаємо Українського баскетболіста Леня сенсаційно відрахували з Торонто
У Вашингтоні переконані, що Лень зі своїм досвідом виступів в НБА допоможе команді, додавши глибини її складу.
Деталей контракту Леня з новим клубом не повідомляють. До цього місцеві ЗМІ писали, що українець підпише контракт на один рік з Вашингтоном. На нього також претендували й інші клуби.
Чому Лень змінює команду
- Вашингтон Візардс стали п'ятою командою в НБА в кар'єрі Олексія Леня.
- Українець несподівано покинув Торонто лише після 7 матчів у футболці Репторс. Причина такого відходу з команди не повідомляється. Цікаво, що останні поєдинки в регулярному чемпіонаті НБА Лень пропустив через протоколи асоціації, які були пов'язані з коронавірусом.
- У середньому показники українського баскетболіста в сезоні склали 2,3 очка, 1,6 підбору за 10,9 хвилини на майданчику.
- Торонто був четвертим клубом для українського центрового в НБА. Розпочинав він кар'єру у Фінікс Санс, де зіграв п'ять сезонів.
- Після цього він перейшов в Атланта Хоукс. У цій команді розпочав і минулий сезон, але згодом був обміняний в Сакраменто Кінгс.