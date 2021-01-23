Український баскетболіст Лень офіційно став гравцем Вашингтона

Український баскетболіст Олексій Лень залишиться у найсильнішій лізі світу НБА. Олексій Лень продовжить кар'єру у Вашингтон Візардс.

Вашингтон Візардс офіційно підтвердили про підписання угоди з Олексієм Ленем. разом з ним підписали ще одного центрового – Джордана Белла.

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У Вашингтоні переконані, що Лень зі своїм досвідом виступів в НБА допоможе команді, додавши глибини її складу.

Деталей контракту Леня з новим клубом не повідомляють. До цього місцеві ЗМІ писали, що українець підпише контракт на один рік з Вашингтоном. На нього також претендували й інші клуби.

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