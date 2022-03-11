Відваліть від нас, – дружина Усика закликає росіян наводити лад у своїй країні
Джерело:інстаграм Катарини Усик
Дружина непереможного Олександра Усика вже вкотре звертається до росіян. Вона просить їх вимітатися з України.
Катерина Усик звернулася цього разу до "визволителей". Жінка наголосила, що не українці не хочуть мати справу з Росією, а тим більше – бути її частиною.
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Що ж ви творите! Коли це все закінчиться! Не хочемо ми Росії! Не хочемо. Йдіть у своїй країні порядки наводити! Відваліть від нас,
– наголосила Катерина.
Катерина звернулася до окупантів / Фото з інстаграму дружини боксера
Дружина Усика також наголосила, що не вірить жодному слову полоненим росіянам, які каються у скоєному.
"Вони всі роблять винний вигляд. Я їм не вірю!" – завила дружина боксера.
Катерина прокоментувала пресконференцію полонених / Фото з інстаграму дружини Усика
28 лютого Олександр Усик доєднався до лав територіальної оборони Київської області.