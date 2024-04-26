Баскетбол без Росії: ФІБА продовжила відсторонення ворожої країни

Міжнародна федерація баскетболу з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну відсторонила ворожу країну від усіх міжнародних змагань. Зокрема, збірну Росії не допустили до Олімпійських ігор-2024.

26 квітня відбулось засідання Центральної ради у штаб-квартирі ФІБА. На ньому обговорювали низку важливих питань, зокрема статус Росії та Білорусі.

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Продовження відсторонення Росії та Білорусі

Міжнародна федерація баскетболу продовжила відсторонення команд Росії та Білорусі до кінця 2024 року.

Центральна рада ФІБА продовжила поточний статус національних федерацій Росії та Білорусі до наступного засідання у грудні 2024 року,

– йдеться у заяві ФІБА.

Це означає, що жодна з ворожих країн не братиме участь у міжнародних змаганнях у сезоні-2024/2025.

Міжнародна федерація баскетболу була однією з перших організацій, які ухвалили рішення про відсторонення Росії та Білорусі ще 1 березня 2022 року.

Також на території Росії та Білорусі заборонено проведення будь-яких змагань під егідою ФІБА.