26 квітня відбулось засідання Центральної ради у штаб-квартирі ФІБА. На ньому обговорювали низку важливих питань, зокрема статус Росії та Білорусі.
Читайте також "Нейтральних" не буде: російські і білоруські фехтувальники не змагатимуться на Олімпіаді-2024
Продовження відсторонення Росії та Білорусі
Міжнародна федерація баскетболу продовжила відсторонення команд Росії та Білорусі до кінця 2024 року.
Центральна рада ФІБА продовжила поточний статус національних федерацій Росії та Білорусі до наступного засідання у грудні 2024 року,
– йдеться у заяві ФІБА.
Це означає, що жодна з ворожих країн не братиме участь у міжнародних змаганнях у сезоні-2024/2025.
Також на території Росії та Білорусі заборонено проведення будь-яких змагань під егідою ФІБА.