Відсторонений через бойкот: Роналду повернеться у головну команду МЮ за однієї умови

Емоції взяли гору над Кріштіану Роналду у попередньому матчі Манчестер Юнайтед проти Тоттенхема (2:0). Клуб вирішив покарати норовистого португальця.

Зірковий нападник розпочав поєдинок проти "шпор" на лаві запасних та повинен був з'явитись на футбольному полі на наприкінці матчу. Але Роналду відмовився виходити на заміну та взагалі без дозволу тренера пішов у підтрибунне приміщення ще до фінального свистка.

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Роналду продовжує показувати свій норов

Кріштіану не лише показав свій норов, а й поїхав зі стадіону ще до того, як його одноклубники прийшли у роздягальню після матчу.

Португальський нападник був покараний за таку витівку. Манчестер Юнайтед відсторони CR7 від наступного матчу проти Челсі.

Дербі Челсі – Манчестер Юнайтед відбудеться 22 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Роналду відреагував на усунення від команди на своїй сторінці в інстаграмі. Кріштіану визнав свою помилку та пообіцяв надалі тренуватись, підтримувати партнерів та допомагати їм на футбольному полі.

Також "червоні дияволи" оштрафували футболіста на суму, яку він заробляє в англійському клубі за два тижні. За інформацією журналістів, цей штраф складає приблизно один мільйон фунтів.

Умова, яка поверне Кріштіану у команду

У твітері інсайдер Фабріціо Романо процитував слова головного тренера МЮ Ерік Тен Гага, який натякнув, що повернення португальця до основної команди може затягнутись.

Кріштіану тренується, щоб підтримувати себе у формі, щоб підготуватися до наступної гри проти Шерифа. Чи повернеться він 24 жовтня до команди – ми спочатку поговоримо. Але не думаю, що він буде довше поза складом. Не хочу втрачати його. Хочу мати його в команді, він має вплив,

– сказав наставник "червоних дияволів".

За інформацією United Zone, Роналду повернеться у головну команду лише після того, як попросить вибачення у партнерів по команді та тренерського штабу.

До слова. Роналду вже давно показує усіма своїми діями, що хоче покинути МЮ та перейти у клуб, який виступає в Лізі чемпіонів. Хоча повернення Кріштіану до "червоних дияволів" відбулось 31 серпня 2021 року. У новому сезоні-2022/2023 португалець провів за МЮ 12 матчів, у яких відзначився 2 голами та одним асистом.