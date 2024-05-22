21 травня Челсі повідомив, що клуб та Маурісіо Почеттіно домовилися про розірвання контракту. Разом з аргентинцем пішов і його тренерський штаб.

Читайте також Екскоуч Шахтаря близький до тренерського крісла Ювентуса

Реакція Мудрика на відставку Почеттіно

На своїй сторінці в інстаграмі українець виклав спільне фото з тренером, підписавши його "Дякую за все".



Михайло Мудрик подякував Маурісіо Почеттіно / Фото з інстаграм-сторіс українського футболіста

До слова. Маурісіо Почеттіно провів на чолі Челсі лише один сезон. Аргентинець очолив команду влітку 2023. "Пенсіонери" у сезоні-2023/2024 фінішували на 6-й позиції в турнірній таблиці АПЛ.

Керівництво Челсі поки відмовилось коментувати призначення нового головного тренера.