21 травня Челсі повідомив, що клуб та Маурісіо Почеттіно домовилися про розірвання контракту. Разом з аргентинцем пішов і його тренерський штаб.
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Реакція Мудрика на відставку Почеттіно
На своїй сторінці в інстаграмі українець виклав спільне фото з тренером, підписавши його "Дякую за все".
Михайло Мудрик подякував Маурісіо Почеттіно / Фото з інстаграм-сторіс українського футболіста
Керівництво Челсі поки відмовилось коментувати призначення нового головного тренера.