21 травня Челсі повідомив, що клуб та Маурісіо Почеттіно домовилися про розірвання контракту. Разом з аргентинцем пішов і його тренерський штаб.

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Реакція Мудрика на відставку Почеттіно

На своїй сторінці в інстаграмі українець виклав спільне фото з тренером, підписавши його "Дякую за все".

Михайло Мудрик та Маурісіо Почеттіно
Михайло Мудрик подякував Маурісіо Почеттіно / Фото з інстаграм-сторіс українського футболіста

Керівництво Челсі поки відмовилось коментувати призначення нового головного тренера.