"Без такого футболіста важко керувати командою": Луческу знайшов виправдання провалу Динамо

Останні невдачі столичного клубу в чемпіонаті та Кубку України прискорили відставку Мірчи Луческу. На думку румунського фахівця, негаразди почалися після травми Андрія Ярмоленка.

Після втрати Андрія Ярмоленка гравці Динамо втратили впевненість. Лідер "біло-синіх" був справжнім вожаком на полі та втілював ідеї головного тренера.

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Луческу: Андрій був єдиним досвідченим гравцем

На жаль, Ярмоленко отримав травму та йому довелося перенести операцію у Барселоні. Він вибув на чотири місяці. Андрій був єдиним досвідченим гравцем, який міг нести ідеї тренера на поле. Без такого футболіста дуже важко керувати командою. Чим більше таких гравців на полі, тим краще,

– розповів Луческу.

Також Містер відмітив молодий вік гравців захисної ланки. Брак досвіду теж позначився на результатах команди.

"Це була делікатна ситуація. Місяць тому ми мали 6 очок фори проти Шахтаря та йшли прямо до чемпіонства. Майже у кожному матчі у нас вилучали одного гравця. В останні кілька хвилин ми пропустили два дурнуваті голи. Динамо має дуже молодий захист. Це нормально.

Ми програли три гри поспіль. У цих умовах я взяв на себе всю відповідальність та сказав, що це нормально. Тренер завжди відповідає за результат. Нехай я буду тим, хто піде у відставку та в якомусь сенсі врятує команду", – резюмував Луческу.

Зазначимо, що 78-річний тренер не збирається завершувати кар'єру. Одним з варіантів для Містера називають бухарестське Динамо.