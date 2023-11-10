Невизначеність в Зорі: Бартулович підтвердив відставку Кривенцова, про яку клуб ще не сповістив

У неділю, 12 листопада, луганська Зоря зіграє поєдинок чемпіонату України проти ЛНЗ. Підготовкою до матчу займатиметься Младен Бартулович.

Болюча поразка Зорі в матчі Ліги конференцій від Маккабі Тель-Авів (1:3) призвела до змін в тренерському штабі луганців. За повідомленням ЗМІ, команду залишив Валерій Кривенцов.

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Друга тренерська відставка за сезон

На цей час клуб ще не підтвердив відхід Кривенцова. Однак вже відомо, хто готуватиме команду до найближчого поєдинку.

Вже в друге в цьому сезоні Зорю тимчасово підхопить Младен Бартулович. Хорват підтвердив, що за підготовку до матчу з ЛНЗ відповідає саме він.

Знаю, що я відповідатиму за підготовку тільки до поєдинку з черкащанами. Оскільки після змін на тренерському містку пройшло ще дуже мало часу, тому й конкретики, що буде після поєдинку з ЛНЗ, немає. З цієї ж причини поки не можу сказати, хто допомагатиме мені в недільному поєдинку. Можливо, якась інформація з цього приводу з'явиться завтра. Команда вже прибула до Львова й в суботу проведе тренування,

– сказав Бартулович.

Тож наразі невідомо, чи Бартулович очолить Зорю до кінця зимової частини чемпіонату.