Відразу двоє боксерів відмовилися від потенційного бою з Усиком за чемпіонський титул
Джерело:Boxing News 24/7
Міжнародна боксерська федерація (IBF) хоче визначити офіційного претендента на титул Олександра Усика. Однак охочих битися за звання обов'язкового претендента не так багато.
Потенційні суперники Усика
Спершу в IBF вирішили, що офіційного претендента на титул мають визначити Луїс Ортіс та Філіп Хргович.
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Непереможний хорватський боксер відразу прийняв бій з Ортісом. Проте кубинський боєць відмовився від поєдинку через травму.
Після цього суперником Хрговича міг стати Джозеф Паркер. Проте новозеландець також не прийняв зустріч з Хрговичем. З чим пов'язане рішення Паркера – невідомо.
У рейтингу IBF після Паркера йдуть Ентоні Джошуа й Тоні Йока. Зважаючи на те, що доля титулу IBF визначиться у реванші між Усиком та Джошуа, то саме Тоні Йока може стати суперником Хрговича.
Французький боксер Йока отримав три дні, щоб прийняти рішення щодо поєдинку проти Хрговича.
- Наразі Олександр Усик утримує титули WBO, WBA, IBF. Українець був офіційним претендентом по лінії WBO та скористався своїм шансом виграти титул.
- Наразі невідомо, чи визначить офіційного претендента по версії WBA. Таким чином, переможець бою Усик – Джошуа в наступному бою після реваншу буде змушений захищати пояс IBF.