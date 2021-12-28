Відправив у нокаут: гравець НБА випадково влучив м'ячем у вболівальницю — відео моменту
Джерело:Bleacher Report
Під час регулярного чемпіонату НБА між Х’юстон Рокетс та Шарлотт Хорнетс стався курйозний випадок. Один з гравців влучив м'ячем у голову вболівальниці.
Курйозний інцидент в НБА
Наприкінці другої чверті гравець Х’юстона Крістіан Вуд не розрахував свої сили при передачі та влучив м'ячем у голову жінці, яка перебувала на трибунах.
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Жінка не втрималася на ногах та впала на підлогу.
Відео моменту
Після матчу баскетболіст повідомив у соціальних мережах, що готовий вибачитися перед вболівальницею. А також заявив. що готовий подарувати їй квиток на матч його команди.
Квиток у перший ряд на будь-який матч Рокетс на її вибір,
– написав Вуд.
Вуд готовий вибачитися / Фото скриншот з інстаграму баскетболіста