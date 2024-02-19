Лідер Шахтаря та збірної України відпочив у Дубаї під час зборів: коментар гравця щодо скандалу

Георгій Судаков викликав хейт з боку українських любителів футболу через світлини в інстаграм з курорту в ОАЕ. Втім, гравець Шахтаря визнав свою помилку та пояснив причини перебування в Дубаї.

Під час зимової паузи в чемпіонаті України футбольні клуби проводять збори закордоном. Під час воєнного стану поїздку стає важче оформити, адже чимало спортсменів призовного віку не мають дозволу на перетин кордону.

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Для футболістів же такі перепустки видаються з метою проведення зборів. Проте є приклади, коли гравці зловживають своїми правами та відпочивають замість тренувань.

В таку неприємну історію потрапив і лідер Шахтаря та збірної України Георгій Судаков. Під час зборів із "гірниками" у Туреччині хавбек раптом опинився в Дубаях.

Сам гравець поділився в соцмережах світлинами з ОАЕ, на яких він відпочиває з дружиною та донькою біля моря. Сам Судаков пояснив причини свого перебування на курорті та вибачився перед українцями.

Нам дали три дні вихідних. Я хотів зустрітися із сім'єю. У нас був вибір: або вони приїдуть до нас до Туреччини, або я приїду в Дубай, бо там у сімʼї була пересадка. Ми вирішили зустрітись в ОАЕ, бо так виходило на один день довше побути із сім'єю. Я хотів би вибачитися за ті фото, які були опубліковані. Вважаю це неправильним у наш час, це не треба було робити. Розумію, що зараз багато хто не може виїхати на відпочинок чи зустрітися зі своїми родинами,

– заявив Судаков.

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Відзначимо, що до персони Георгія проявляє інтерес низка топ-клубів Європи на чолі з Наполі та Ювентусом. Перші навіть пропонували "гірникам" 40 мільйонів євро за українця, але отримали відмову.

Ба більше, Шахтар навіть продовжив контракт із Судаковим. Цього сезону Георгій награв 19 матчів за донеччан, забивши три голи. Також у 2021 році футболіст дебютував за збірну України і наразі є її гравцем основи. На його рахунку 12 матчів та один м'яч.