Українець Доскальчук раптово знявся з бою на UFC Fight Island: відомо причину
Бій українського бійця Олександра Доскальчука (10-1) на UFC Fight Island проти канадця Малкольма Гордона (12-3) скасований.
Про це повідомляє офіційний сайт UFC. Українець знявся з бою через проблеми зі здоров'ям.
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Раніше колишній суперник Доскальчука Тагір Уланбеков знявся з бою через смерть батька Хабіба – Абдулманапа Нурмагомедова.
Новим суперником Гордона замість Доскальчука стане новачок UFC Амір Албазі.
Хто такий Олександр Доскальчук
- Перший бій провів у 2012 році. У всіх поєдинках здобув 10 перемог та лише одного разу зазнав поразки.
- У своєму дебюті здобув перемогу вже в першому раунді над топовим українським бійцем Віталієм Бранчуком. Ця перемога стала проявом чемпіонських амбіцій ще на початку кар'єри чернівецького бійця.
- Провівши не надто багато поєдинків, але підписав контракт з організацією М-1 Global. В дебюті переміг шведського бійця корейського походження Хван Сун Лі рішенням суддів.
- Вже в другому поєдинку провів бій за титул чемпіона організації проти росіянина Володимира Малигіна та переміг суперника.
- Поєдинок Доскальчука і Ашимова мав відбутися у Китаї, проте через відсутність візи в останнього бій було перенесено до Росії. У двобою Доскальчук домінував і практично весь час займався побиттям Ашимова та переміг. Ця звитяга стала другою поспіль видовищною перемогою Доскальчука який захистив звання чемпіона.