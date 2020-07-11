Бій українського бійця Олександра Доскальчука (10-1) на UFC Fight Island проти канадця Малкольма Гордона (12-3) скасований.

Про це повідомляє офіційний сайт UFC. Українець знявся з бою через проблеми зі здоров'ям.

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Раніше колишній суперник Доскальчука Тагір Уланбеков знявся з бою через смерть батька Хабіба – Абдулманапа Нурмагомедова.

Новим суперником Гордона замість Доскальчука стане новачок UFC Амір Албазі.

Хто такий Олександр Доскальчук