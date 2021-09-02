Відомого коментатора можуть заарештувати за образу дружини Мессі
2 вересня 2021 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:твітер Tarek William Saab
Дружина новачка французького ПСЖ Ліонеля Мессі опинилася у центрі уваги через висловлювання футбольного коментатора. Фернандо Петрочеллі приєднався до образ Антонелли Роккуццо у соціальних мережах.
Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб вже повідомив про те, що на арешт журналіста був виданий ордер. Петрочеллі у твітері відповів на пост іншого користувача, де людина привела нецензурну кричалку: "Мессі у порядку, щоправда, його дружина Антонелла у нас у всіх відсм**че".
До слова Історичний момент: Мессі дебютував за ПСЖ у чемпіонаті Франції
"Відмінна пісня, можна зробити заготовку на четвер. Я б поміняв кінцівку на щось більш чуттєве. Наприклад, "з Антонеллою ми усі будемо насолоджуватися". Ха-ха-ха", – написав Петрочеллі.
Що відомо про трансфер Мессі у ПСЖ
- Мессі став гравцем ПСЖ ввечері 10 серпня, підписавши контракт на 2 роки. До цього Лео виступав за каталонську Барселону.
- У новому клубі аргентинець буде грати під 30 номером. За 2 роки у Франції Мессі заробить близько 120 мільйонів євро.