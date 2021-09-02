Відомого коментатора можуть заарештувати за образу дружини Мессі

Дружина новачка французького ПСЖ Ліонеля Мессі опинилася у центрі уваги через висловлювання футбольного коментатора. Фернандо Петрочеллі приєднався до образ Антонелли Роккуццо у соціальних мережах.

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб вже повідомив про те, що на арешт журналіста був виданий ордер. Петрочеллі у твітері відповів на пост іншого користувача, де людина привела нецензурну кричалку: "Мессі у порядку, щоправда, його дружина Антонелла у нас у всіх відсм**че".

До слова Історичний момент: Мессі дебютував за ПСЖ у чемпіонаті Франції

"Відмінна пісня, можна зробити заготовку на четвер. Я б поміняв кінцівку на щось більш чуттєве. Наприклад, "з Антонеллою ми усі будемо насолоджуватися". Ха-ха-ха", – написав Петрочеллі.

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