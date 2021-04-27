Відомого колишнього біатлоніста збірної Росії дискваліфікували через допінг

Корейський біатлоніст Тимофій Лапшин дискваліфікований за застосування назального спрею, в якому були заборонені речовини. Спортсмена відсторонили від змагань після порушення, яке було вже майже 8 років тому.

Дискваліфікація через майже 8 років після порушення

Антидопінговий відділ Спортивного арбітражного суду вирішив серйозно покарати Тимофія Лапшина за порушення допінгу. 33-річного корейського біатлоніста відсторонили на 12 місяців.

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Термін дії дискваліфікації триватиме до 23 вересня 2021 року через те, що відсторонення розпочалось ще у вересні 2020 року. Також колишнього біатлоніста збірної Росії позбавили срібної нагороди, яку він здобув на місцевих змаганнях в Іжевську у 2013 році у спринті.

Лапшин дебютував на етапах Кубка світу ще у грудні 2011 року та відразу дав про себе знати усій біатлонній родині. У спринті в Хохфільцені ексросіянин посів 3 місце. Також у його кар'єрі є "срібло" спринту у Контіолахті (2012).

У 2017 році Лапшин отримав громадянство Південної Кореї та став четвертим російським біатлоністом, що перейшов до південнокорейської збірної. В її складі він виступав на Олімпійських Іграх у Пхьончхані (найкращий результат – 16-е місце у спринті).

Сам Лапшин після рішення CAS записав відеозвернення, у якому не заперечив, що вживав препарат, який містив заборонені речовини. Але перед здачею допінг-тесту він все написав у протоколі.

Пояснення біатлоніста

Для чого біатлоніст приймав препарат? Лапшин перед стартом у спринтерській гонці відчув біль у вусі та попросив лікаря виписати каплі. За його словами, він не мав намірів вживанням такого препарату покращити свої результати, а просто хотів зняти біль, щоб взяти участь у гонці.

Я трохи прихворів. Під час перельоту у мене заклало вуха і дуже тиснуло на лоб. Я сильно перелякався і попросив каплі у лікаря, він сказав, що наша аптечка залишилася у Європі, він дав каплі зі своєї. Ми обидва подивилися, що це за каплі. І впевнилися, що вони дозволені у позазмагальний період. Змагальний період – це за 12 годин перед гонкою і 12 годин після неї,

– заявив спортсмен.

Цікаво, що рішення щодо дискваліфікації прийшло до біатлоніста лише через 7 років після самої гонки.