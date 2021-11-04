Американський центр безпеки проведе розслідування
Тренера постійно звинувачували у домаганнях до вихованців. Бігунам Адаму Джемілі та Дерілу Нейті Федерація легкої атлетики Великобританії взагалі порадила припинити будь-які зв'язки з Рейдером.
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Адвокат тренера Раян Стівенс наголошує, що будь-які звинувачення на адресу його клієнта є бездоказовими та абсолютно необґрунтованими.
Центр безпеки спорту не направив Рані повідомлення про пред'явлені звинувачення,
– запевняє адвокат.
Американський центр безпеки спорту проведе розслідування щодо дій фахівця.