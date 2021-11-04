Американський центр безпеки проведе розслідування

Тренера постійно звинувачували у домаганнях до вихованців. Бігунам Адаму Джемілі та Дерілу Нейті Федерація легкої атлетики Великобританії взагалі порадила припинити будь-які зв'язки з Рейдером.

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Адвокат тренера Раян Стівенс наголошує, що будь-які звинувачення на адресу його клієнта є бездоказовими та абсолютно необґрунтованими.

Центр безпеки спорту не направив Рані повідомлення про пред'явлені звинувачення,

– запевняє адвокат.

Американський центр безпеки спорту проведе розслідування щодо дій фахівця.

Рана Рейдер тренував трьох олімпійських чемпіонів з легкої атлетики: Крістіана Тейлора, який здобув дві золоті медалі у Лондоні та Ріо-де-Жанейро, Тіану Бартолетту, яка завоювала золоту нагороду на Іграх-2016 та Андре де Грасса, який виборов у Токіо нагороду найвищого ґатунку.