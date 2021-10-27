Ексгравець став жертвою сексуального насильства

У вівторок, 26 жовтня, з'явилася інформація про накладання штрафу на Чикаго від НХЛ у розмірі 2 мільйонів доларів за "неналежні процедури та неправильний розгляд" справи про сексуальне насильство.

Дивіться також Підозрюваного у рекордному хабарі від Злочевського відпустили за кордон на хокей

Відомо, що ексгравець Чикаго Олдріч у травні цього року подав до суду на клуб. Він заявив, що у 2010 році зазнав сексуального насильства з боку колишнього помічника головного тренера Бреда Елдріча, а Стен Боумен допомагав приховати цей інцидент.

На сайті Чикаго опублікували лист-звернення до вболівальників та партнерів за підсумками розслідування справи про сексуальне насильство у клубі у 2010 році.

"Ми не потерпимо поведінки, яка суперечить нашим цінностям, з боку будь-якого члена організації, а також не допустимо бездіяльності, яка дозволяє таким проблемам залишатися непоміченими", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі федерації США з хокею також згадали за про сексуальний скандал у клубі.

У світлі того, що сталося, я думаю, що на користь хокею США мені слід піти. Я вдячний за те, що мене обрали, і бажаю нашій команді всього найкращого у Пекіні,

– процитували у федерації Боумена.

Сам же Боумент запевняє, що дізнавшись про цю ситуацію 11 років тому він одразу ж повідомив президента клубу та генерального директора, які запевнили його, що владнають прикрий інцидент.