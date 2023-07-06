"Щоб я більше не бачив його тут": відомо, чому Ахметов звільнив Йовічевіча із Шахтаря

Хорватський наставник втратив свою посаду в донецькому колективі через один матч. Керівництво "гірників" було дуже радикальне.

Поразка від Феєнорда в Лізі Європи стала фатальною для Ігоря Йовічевіча. Боси Шахтаря не хотіли, аби "кротів" "ганьбили" на міжнародній арені.

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Ні обіцянок, ні пробачень

Президент донецького колективу Ренат Ахметов вирішив досить радикально поставитись до невдач Ігоря Йовічевіча на чолі Шахтаря та не пробачати йому огріхів. Зокрема, Бос "гірників" не зміг закрити очі на нищівну поразку "кротів" у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи від нідерландського Феєнорда (7:1). Після цього матчу Ахметов забракував хорватського наставника та "наказав" негайно позбутися Йовічевіча, який "ганьбить" Шахтар на міжнародній арені.

За моєю інформацією, поразка від Феєноорда і стала переламним моментом. Кажуть, що Ахметов сказав: "Що це таке? Мені все одно, де ми йдемо в чемпіонаті, за скільки ми продали Мудрика, який в нас склад і як людина збирала цю команду, щоб зі мною таке робили на європейській арені? Все, щоб я не бачив цього тренера, цей тренерський склад". Скільки часу намагались вмовити його передумати. Потім був невиразний період в УПЛ, всі ці нічиї з Минаєм та іншими клубами з нижньої частини турнірної таблиці. Але цей момент його "тригернув",

– розповів журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що попри нищівну поразку від нідерландського колективу, Йовічевіч та Шахтар стали чемпіонами Української Прем'єр-ліги та продемонстрували гідну гру в Лізі чемпіонів. І це все з практично новоствореним колективом. Втім, "гірники" уже знайшли собі нового тренера в лиці Патріка Ван Лаувена, який взяв бронзові медалі чемпіонату України із Зорею минулого сезону. Луганський клуб у свою чергу уже також признавчив нового головного коуча у своєму колективі.