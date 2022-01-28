Помер відомий український боксер Володимир Вірчис, – ЗМІ

Помер колишній український боксер важкої ваги Володимир Вірчис. За інформацією ЗМІ, він скоїв самогубство.

Боксер був у депресії

Про смерть Вірчиса стало відомо у п'ятницю, 28-го січня. Український ексбоксер пішов з життя на 49-році.

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За інформацією Obozrevatel, останнім часом колишній боксер перебував у депресії. Повідомляється, що 27-го січня він вийшов з дому і не повернувся.

Вірчис буцімто був одягнений у чорний спортивний костюм та темне взуття.

Що відомо про Вірчиса

Володимир Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).

На професійному ринзі боксер провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його пасиві дві поразки.

За даними boxrec.com, Вірчис провів останній бій 24 жовтня 2009 року, здолавши у Німеччині Едгарса Калнарса. Значну частину боїв українець провів у Німеччині.

У 2006 році Вірчис програв колишньому чемпіону світу Руслану Чагаєву. Через два роки поступився кубинцю Хуану Карлосу Гомесу і втратив право битися за пояс чемпіона світу за версією WBC з Віталієм Кличком.