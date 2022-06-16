Відомий телеканал "вивів" збірну України на ЧС-2022 з футболу: фото кумедного ляпу

Збірній України не вистачило лише одного кроку, щоб пробитись на чемпіонат світу-2022. Однак американський телеканал вирішив сам відправити "синьо-жовтих" на Мундіаль.

Фанати жартома кличуть Ярмоленка у збірну Австралії

Американський телеканал Fox Soccer вирішив привітати збірна Австралії з виходом на чемпіонат світу, який відбудеться у Катарі. Дизайнери зробили колаж, у якому випадково втулили фото української збірної, пише 24 канал.

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Такий ляп не привів до скандальних обговорень. Фанати Австралії з гумором сприйняли таку помилку та навіть почали кликати у свою національну команду капітана "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка. Саме святкування голу лідера української збірної був у колажі.



Fox Soccer "вивів" Україну на ЧС / Фото з соцмереж телеканалу

Підопічні Олександра Петракова самі не змогли пробитись на Мундіаль, так це за них зробив іноземний телеканал. На жаль, лише на фото, а не в реальному житті.

Австралія оформила путівку на ЧС-2022 лише 13 червня. У фіналі плей-офф відбору вона переграла Перу. Щоправда, переможець поєдинку визначався у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були австралійські футболісти – 5:4. Останній постріл потягнув голкіпер Австралії, який відзначається своєю цікавою манерою під час 11-метрових.

Як збірна України не змогла пробитись на Мундіаль