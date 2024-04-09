Чимало нових імен: оголошено розширений склад оновленої збірної України з біатлону

Незабаром українські біатлоністи розпочнуть підготовку до сезону-2024/25. На літні збори вирушить розширений склад з 11-ти чоловіків та 13-ти жінок.

Став відомий розширений склад збірної України з біатлону, який буде готуватися до сезону-2024/25. На літні збори вирушить 11 чоловіків та 13 жінок.

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Розширений склад збірної України з біатлону

Замість словацького фахівця Юрая Санітри, який наприкінці березня залишив посаду, чоловічу команду очолить Надія Бєлова, а старшим тренером жіночої збірної України залишився Микола Зоц. Саме під їхнім керівництвом будуть готуватися до міжнародних стартів наступні спортсмени:

Чоловіки: Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Степан Кінаш, Богдан Борковський та Сергій Супрун.

Жінки: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Анна Кривонос, Олександра Меркушина, Любов Кип’яченкова, Олена Городна, Юлія Городна, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько та Тетяна Тарасюк.

Дмитро Підручний готуватиметься окремо з Юраєм Санітрою, а Юлія Джима тренуватиметься також осторонь від команди, за програмою Уроша Вєлєпєца.

Крім того, в складі немає Артема Прими та Дар'ї Блашко. Прима залишається в біатлоні, але ще не вирішив для себе питання про подальшу участь у міжнародних стартах. Блашко ж вирішила поки відпочити від спорту.

Сезон 2024/25 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу у Контіолахті, який відбудеться з 30 листопада по 8 грудня поточного року.