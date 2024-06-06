Божевільна клаусула: відомо, за скільки Реал готовий продати Луніна в Атлетіко

Український голкіпер Андрій Лунін вже шість років знаходиться на контракті в мадридському Реалі, проте стабільну ігрову практику почав отримувати лише після того, як травмувався Тібо Куртуа. Проявивши себе, Лунін зацікавив чимало іменитих клубів та підняв власний цінник.

Голкіпер мадридського Реала та національної збірної України Андрій Лунін зацікавив інший топ-клуб зі столиці Іспанії. Йдеться про мадридський Атлетіко.

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Реал не хоче продавати Луніна прямим конкурентам

Керівництво "матрацників" вивчає опції через можливий відхід основного голкіпера Яна Облака, яким цікавляться в Саудівській Аравії. Атлетіко вважає Луніна найкращим варіантом на заміну словенському воротареві, тож уважно стежить за ситуацією з 25-річним українцем.

Реал не має наміру вести перемовини про трансфер Луніна з прямим конкурентом, тому Атлетіко без згоди "вершкових" може придбати Андрія хіба що за клаусулу, яка становить божевільні 250 мільйонів євро. Досі не було жодного трансферу голкіпера за такі гроші.

У королівському клубі віддають перевагу трансферу в один із клубів Англійської Прем'єр-ліги, якщо Лунін захоче змінити клубну прописку. Утім, якщо сам Андрій зробить запит на перехід саме в Атлетіко, то Реал може розпочати перемовини та розраховуватиме на суму близько 40 млн євро.

У сезоні, що завершився, Андрій Лунін провів за Реал 31 поєдинок, у яких пропустив 32 м'ячі. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.

Нагадаємо, на Луніна також претендують Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. "Червоні дияволи" навіть зверталися до "вершкових" і після фіналу Ліги чемпіонів мали повернутися до активних перемовин щодо трансферу.